L’ex arbitro Paparesta ha commentato una delle notizie di giornata, ossia il fatto (scontato) che l’Inter onorerà gli impegni economici (vedi articolo). Ospite di “Sportitalia Mercato”, ha dato poi grandi meriti a Conte per quanto fatto sinora.

NESSUN RITARDO – Gianluca Paparesta non aveva dubbi e la realtà sarà così: «In una società come l’Inter era già surreale pensare e sapere che c’erano dei giocatori che non venivano pagati da diversi mesi. Le difficoltà economiche nel calcio hanno colpito tutti, l’Inter con questa proprietà straniera sembrava indenne e invece abbiamo visto i problemi che c’erano. Devo dire che Antonio Conte è riuscito a compattare lo spogliatoio, andando oltre un gruppo che pensava al discorso dei mancati stipendi. Hanno avuto conferme che quegli stipendi sarebbero arrivati in qualche maniera, o con un prestito da Suning o con la cessione di una quota di minoranza. Suning, dopo gli investimenti che ha fatto, non voleva cedere il club in prossimità dello scudetto. Perché, a essere sinceri, lo può buttare via solo l’Inter lo scudetto».