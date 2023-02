Paparesta: «Skriniar ha preso in giro tutta l’Inter, dai tifosi! Ed era pure capitano»

Paparesta contesta quanto fatto da Skriniar, che a settembre aveva detto ai tifosi di stare tranquilli sul rinnovo con l’Inter e ora andrà al PSG a parametro zero. Da Sportitalia Mercato, l’ex presidente del Bari nonché arbitro di Serie A condanna l’atteggiamento del difensore.

MA QUALE ESEMPIO! – Gianluca Paparesta se la prende con l’ex capitano: «Milan Skriniar diceva qualche mese fa in televisione ai tifosi dell’Inter di fidarsi (vedi articolo). È legittimo che uno vada via, ma se uno dice che rinnova e di stare tranquilli doveva mettere una clausola come ha fatto Gleison Bremer. Errore dei dirigenti? Sono gli stessi che hanno venduto Romelu Lukaku a centoquindici milioni e l’hanno ripreso a zero, avevano fatto un’operazione bellissima. E non voglio difendere sempre Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, la colpa è soprattutto del giocatore che ha preso in giro i dirigenti, la tifoseria e tutti quanti. Skriniar ha fatto pure il capitano della squadra, se non ti fidi del tuo capitano che dice che vuole rinnovare…»