Paparesta: «Mercato Inter? Voto 9 ma c’è l’altra faccia della medaglia»

Paparesta promuove a pieni voti gli acquisti dell’Inter, anche se per lui c’è ancora qualcosa da fare. L’ex arbitro, ospite di Sportitalia Mercato, trova un lato da sistemare.

QUASI TUTTO A POSTO – Gianluca Paparesta dice la sua sulla polemica con Hakan Calhanoglu protagonista (vedi articolo): «Le parole contro Simone Inzaghi poi smentite? Assolutamente non fanno bene. È un po’ anomalo che un giocatore dica di trovarsi bene con l’allenatore, ne parli bene e poi dica che la causa della probabile perdita dello scudetto sia dovuta a delle scelte un po’ avventate di Inzaghi nella famosa partita del derby. Credo che i giocatori debbano fare attenzione quando rilasciano delle dichiarazioni, soprattutto quando le fanno a Paesi diversi dall’Italia. Questo perché riportano delle cose diverse. Un voto per il mercato dell’Inter? Andrei sul 9 ma c’è l’altra faccia della medaglia, quella degli esuberi. Per far entrare Paulo Dybala devono uscire Alexis Sanchez, Edin Dzeko o Joaquin Correa, deve capire come fare l’operazione Gleison Bremer. C’è da fare qualche operazione in uscita per il bilancio, con una rosa che diventa numerosa».