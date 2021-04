Paparesta: «Mazzoleni al VAR in Napoli-Inter? Nessuna provocazione»

Gianluca Paparesta – ex arbitro -, ha parlato ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” in vista della sfida dei partenopei di domenica sera contro l’Inter, focalizzandosi specialmente sulle designazioni arbitrali (vedi articolo).

SCELTE ARBITRALI – Gianluca Paparesta ha difeso la scelta di designare l’arbitro Mazzoleni al VAR in occasione di Napoli-Inter. Una scelta che non è stata digerita dalla tifoseria partenopea, visti alcuni precedenti poco fortunati. Queste le parole dell’ex arbitro sulla questione: «Il VAR ha bisogno di una specializzazione elevata, i vertici arbitrali ritengono affidabile Mazzoleni per una gara così importante come quella di domenica sera. Escludo provocazioni nei confronti del Napoli. Gli errori possono capitare, lo ha fatto capire anche Rizzoli. È chiaro poi che gli errori restano, nonostante siano inferiori rispetto al passato. Accusare il VAR, però, è da escludere. Sarebbe gravissimo e poi tutti potrebbero lamentarsi delle designazioni. Orsato non ha più arbitrato l’Inter per motivi di opportunità».