Paparesta: “Lukaku per l’Inter più importante di CR7 per la Juventus! Conte…”

Paparesta – ex arbitro -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, fa i complimenti a Lukaku e a Conte per averlo voluto fortemente all’Inter. L’osservazione sulla vittoria in Europa, che proietta i nerazzurri verso la possibilità di terminare la stagione con un trofeo, viene articolata con un paragone che riguarda la Juventus di Cristiano Ronaldo

LEADER IN CAMPO E FUORI – La disamina di Gianluca Paparesta al termine di Inter-Bayer Leverkusen parte dall’allenatore: «Sembra passato tantissimo da quella sfuriata di Antonio Conte a Bergamo. Ma il calcio è questo, offre ogni giorno degli spunti di riflessione e dei cambiamenti in corso. Romelu Lukaku contro il Bayer Leverkusen è stato stratosferico. Adesso forse verrò criticato, ma credo sia più importante Lukaku per l’Inter che Cristiano Ronaldo per la Juventus. Lukaku gioca in funzione della squadra, la fa salire e riesce a proteggere la palla dagli avversari. Aiuta i compagni, conclude e crea un sacco di occasioni. La volontà di portarlo all’Inter da parte di Conte va riconosciuta. Perché il centravanti belga è imprescindibile per l’Inter. E sta dimostrando di essere all’altezza della situazione. L’Inter in Serie A è arrivata a un punto dallo scudetto perché la Juventus alla fine ha un po’ mollato, ma ora in Europa League ha la possibilità di portare a casa un trofeo. E soprattutto impostare la prossima stagione su aspettative più rosee rispetto alla stagione che sta per concludersi». Questo il pensiero di Paparesta dopo il 2-1 in Germania, oggettivamente ben rappresentativo della situazione.