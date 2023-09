Paparesta: «Leao deve preoccupare Inzaghi. Bellissimo derby»

L’ex arbitro Gianluca Paparesta ha toccato il tema del derby di Milano del 16 settembre. Questo è stato il suo intervento dagli studi di Sportitalia sulla partita tra Inter e Milan.

PARTITA – Pochi giorni a Inter-Milan, Paparesta così: «Leao gioca come fosse in allenamento, gioca con assoluta semplicità e fa anche gol. Leao deve preoccupare Inzaghi, sarà un bellissimo derby tra due squadre a punteggio pieno in campionato. L’Inter ha perso alcuni giocatori ma credo abbia trovato alternative valide. Inzaghi quest’anno deve fare anche frutto e portare a casa risultati sfuggiti in passato per mancato ambientamento in maniera perfetta alla squadra. Deve pensare alla Serie A, non solo alle coppe»