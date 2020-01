Paparesta: “L’Inter ha un merito, ora mercato! Un punto dolente per Conte”

Paparesta è stato ospite di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia. L’ex arbitro fa i complimenti all’Inter di Conte per le prestazioni fin qui fornite e per le intenzioni sul mercato

ANALISI – Gianluca Paparesta non ha dubbi: «L’Inter sicuramente raggiungerà alcuni obiettivi di mercato. Probabilmente il punto più dolente della formazione di Antonio Conte in questo momento sono gli esterni. Con un rinforzo a centrocampo, potrebbe essere Arturo Vidal, credo che veramente si metta nelle condizioni di lottare fino all’ultimo con la Juventus. E di dare finalmente al calcio italiano uno spettacolo per un campionato combattuto sino all’ultima giornata. Cosa che mancava da tanto tempo. Bisogna quindi dar merito all’Inter di aver comunque vivacizzato il campionato, che finalmente quest’anno è bello anche con Lazio e Atalanta. I nerazzurri, con le operazioni di mercato che faranno in questi giorni, vorranno dare un segnale ancora più forte di presenza e volontà di cercare di combattere per vincere lo Scudetto».