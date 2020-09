Paparesta: “Kolarov meglio da quinto. Inter, Conte ne tiene due”

Condividi questo articolo

Gianluca Paparesta

Paparesta ha sottolineato la strategia dell’Inter in vista del finale di mercato. Secondo l’ex arbitro Conte potrebbe testare Kolarov in una posizione più avanzata, dopo gli errori con la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso di “Sportitalia Mercato”.



NUOVE SCELTE – Gianluca Paparesta sul mercato dell’Inter: «Aleksandar Kolarov può essere più un quinto secondo me, rispetto al ruolo di terzo centrale. I pezzi da novanta che dovevano essere in uscita sono stati utili all’Inter per vincere una partita messa male. Non credo che Antonio Conte sia così convinto di privarsi di Radja Nainggolan o Ivan Perisic (qui le ultime sul centrocampo). Il croato è un calciatore che ha giocato dal primo minuto. È un calciatore di livello internazionale, che ha vinto la Champions League. Credo che queste uscite per fare tesoretto o per N’Golo Kanté non sia facile da trovare».