Paparesta: «All’Inter si vede la mano dell’allenatore, alla Juventus no»

Paparesta parla bene dell’Inter e male della Juventus, prossimo avversario dei nerazzurri nella Supercoppa Italiana di mercoledì sera (ore 21). L’ex arbitro lo ha fatto durante Sportitalia Mercato.

A CONFRONTO – Gianluca Paparesta valuta le due squadre che si sfideranno nella Supercoppa Italiana: «Ho visto un’Inter dove si vede la mano dell’allenatore. Nella Juventus, forse, in questo momento manca questa mano: è un gioco prevedibile e conosciuto. Invece sull’Inter ho visto, a parte Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, la cosa che mi ha impressionato dai primi minuti è vedere Milan Skriniar e Alessandro Bastoni che col gioco di Simone Inzaghi lasciavano la difesa e andavano in attacco. A prescindere che hanno fatto i due gol, ma per molto tempo Skriniar era al limite dell’area di rigore della Lazio. Questa è la mano dell’allenatore, poi lasciamo perdere che non l’hanno chiusa e hanno regalato il gol a Ciro Immobile in un momento di disattenzione. Ma lì la mano dell’allenatore si vede tanto, alla Juventus no».