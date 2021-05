Paparesta: «Inter, rigore giusto. Calvarese in difficoltà dopo il primo VAR»

Gianluca Paparesta – ex arbitro – ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, tornando sulle polemiche per l’arbitraggio di Calvarese in Juventus-Inter.

IN DIFFICOLTÀ – Questa l’analisi – da ex arbitro – di Gianluca Paparesta sull’arbitraggio di Calvarese in Juventus-Inter: «Il rigore assegnato all’Inter è giusto, non esiste più la volontarietà. In ogni caso il designatore degli arbitri deve prendersi la responsabilità di aver affidato questa partita a Calvarese, perché era una partita da affidare a un arbitro sicuro ed esperto. Lui dopo il primo rigore concesso ai bianconeri è andato in difficoltà ed è stato condizionato dai richiami del VAR».