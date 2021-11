Paparesta: «Inter-Napoli? Si poteva organizzare meglio il calendario»

A Paparesta non convince molto Inter-Napoli domenica alle ore 18, appena dopo la sosta per le nazionali. L’ex arbitro ha spiegato i suoi dubbi durante Sportitalia Mercato.

SUBITO IN CAMPO Per Gianluca Paparesta non è il massimo mettere un big match come Inter-Napoli dopo la sosta: «Sono gli scherzi del calendario. Dopo una sosta per le nazionali, peraltro con turni fondamentali per le qualificazioni, si poteva non far incrociare squadre teste di serie come Inter e Napoli, che era prevedibile fossero due squadre giocassero per lo scudetto. Si poteva organizzare meglio questo calendario, sono scherzi del computer che può essere però modificato e condizionato per evitare alla ripresa dopo la sosta questi scontri diretti così rischiosi. In questo momento, dopo la sosta, l’Inter ha giocatori che arrivano da decine di ore di viaggio e devi smaltire questo affaticamento. Per il Napoli i giocatori rientrano dall’Africa».