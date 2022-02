Paparesta: «Inter, Inzaghi può dare sorprese non previste. Attacco? Sanchez!»

Paparesta sponsorizza Sanchez per l’attacco dell’Inter oggi contro il Liverpool. L’ex arbitro, nel corso della trasmissione Sportitalia Mercato, parla delle possibili scelte di Inzaghi ritenendo che il tecnico debba sorprendere i Reds.

RIBALTARE IL PRONOSTICO! – Gianluca Paparesta parla del doppio confronto col Liverpool e di cosa bisognerà fare per superare un avversario durissimo: «Sicuramente è una delle squadre più ostiche che poteva incontrare l’Inter. Peserà l’assenza di Nicolò Barella, però è un’Inter che ci ha abituato a sorprese di Simone Inzaghi fuori dalle solite previste. La possibilità di avere Alessandro Bastoni sicuramente per l’Inter può dire tanto, vuol dire anche sorprendere gli avversari con le giocate dei tre difensori. Ricordiamo che ha sorpreso spesso in campionato la posizione di Milan Skriniar e Bastoni, che non stanno proprio da difensori centrali ma si portano in avanti. Questo potrebbe portare anche a non avere Edin Dzeko ma Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Chi sceglierei se dovesse giocare solo uno dei due? Secondo me Sanchez. È un giocatore che, in questo momento, ha dimostrato di essere più in forma rispetto a Lautaro Martinez. Per una partita dove servono giocatori pronti, che hanno voglia e cercano di dimostrare il loro valore, sicuramente Sanchez è uno che conosce il calcio internazionale».