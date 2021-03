Paparesta: «Inter favorita. La Juventus parla: sente questo distacco!»

Condividi questo articolo

Gianluca Paparesta

Paparesta ritiene che la Juventus stia soffrendo i sette punti di distacco dall’Inter. L’ex arbitro, ospite di “Sportitalia Mercato”, ritiene che il -7 dai nerazzurri con lo stesso numero di partite giocate sia un qualcosa non accolto bene in casa bianconera.

CAMPIONATO INDIRIZZATO? – Gianluca Paparesta vede una squadra su tutte in lizza per vincere la Serie A: «Corsa per il titolo? È un campionato ancora aperto. Certo, l’Inter è la squadra favorita, però la Juventus sicuramente non mollerà. Però parlare che lotteranno finché l’aritmetica non li condannerà, come ha fatto Alvaro Morata (vedi articolo), significa che stanno sentendo questo distacco».