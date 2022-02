Paparesta: «Inter favorita contro il Napoli. C’è anche la gara col Bologna»

L’ex arbitro Gianluca Paparesta, ospite su Sportitalia, ha parlato della gara tra Napoli e Inter di domani alle 18. Nerazzurri favoriti sulla squadra di Spalletti. Poi una battuta anche sulla Juventus

SCUDETTO − Paparesta sul match di domani al Maradona e sulla lotta titolo: «L’Inter ha una gara in meno ma anche una rosa rinforzata, credo sia la reale favorita per il campionato e per la vittoria contro Napoli che però è riuscita a superare un periodo difficile. Luciano Spalletti è riuscito a tenere il gruppo attaccato, sabato si va a giocare gran parte della stagione. Juventus-scudetto? La vedo dura, perché l’Inter deve recuperare anche la partita col Bologna. Può fare un bel filotto ma arrivare al titolo mi sembra difficile».