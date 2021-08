Paparesta: «Inter, complimenti a Marotta e Ausilio! Messe risorse»

Paparesta, a mercato chiuso, elogia Ausilio e Marotta per quanto fatto con l’Inter in una sessione che, a un certo punto, sembrava molto complicata. Queste le parole dell’ex arbitro a “Sportitalia Mercato”.

PROMOZIONE PIENA – Gianluca Paparesta ha grandi elogi per l’Inter dopo il mercato: «Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono riusciti a fare mercato in positivo. È vero che sono andati via Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, ma sono riusciti a mettere in cassa delle risorse importanti. Vanno fatti i complimenti a Marotta e Ausilio, che nelle difficoltà sono stati bravi. Già dallo scegliere l’allenatore, con Simone Inzaghi al posto di Antonio Conte, poi con delle pedine fondamentali per il campionato. Sarà una squadra molto interessante».