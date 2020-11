Paparesta: “Esonero Conte? Inter, sarebbe un errore! Esempio…”

Gianluca Paparesta

Conte oggi si giocherà tanto della qualificazione in Champions League in Inter-Real Madrid. L’ex arbitro Gianluca Paparesta, ospite di “Sportitalia Mercato”, sostiene che anche in caso di eliminazione il tecnico non rischi l’esonero.

CAMBIO DA ESCLUDERE – Per Gianluca Paparesta non c’è rischio esonero per Antonio Conte in caso di uscita ai gironi di Champions League: «No, non credo, perché l’Inter già ha un bilancio dove pesa l’ingaggio di Luciano Spalletti. L’ingaggio che ha è molto importante: sarebbe un errore, come ha fatto per esempio il Milan che ha cambiato allenatori cercando una quadra che non riusciva. Poi ha tenuto Stefano Pioli e ha trovato grande stabilità. Io penso che Conte sia un ottimo allenatore».