Paparesta: “Conte studia tutto ciò che dice! Dallo stile Juventus all’Inter…”

Paparesta – ex arbitro e dirigente -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, dà il suo punto di vista sullo sfogo di Conte, sottolineando la mancanza dell’elemento improvvisazione. Le ambizioni del tecnico dell’Inter sembrano piuttosto chiare

SFOGO PREMEDITATO – Per Gianluca Paparesta nulla è lasciato al caso, anzi: «Penso che Antonio Conte abbia studiato tutto ciò che ha detto. Il discorso era preparato e non frutto della tensione post-partita. Forse era anche frutto della rabbia per essere arrivato a un punto dalla Juventus e per non essere arrivato all’obiettivo primario di vincere. Conte ci è sempre riuscito ovunque al primo anno, magari pensava che all’Inter fosse più facile. Ha specificato che il problema non è il mercato ma un’organizzazione societaria che si aspettava diversa, più forte. Forse perché abituato allo stile Juventus e forse per l’uscita di notizie nell’ultimo periodo… Per chi non conosce Conte queste possono sembrare sciocchezze, ma uno che studia tutto e vuole sempre vincere tutto può esplodere quando qualcosa non gli torna». Questo è il pensiero di Paparesta sulle recenti dichiarazioni di Conte.