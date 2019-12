Paparesta: “Conte dà tanti punti all’Inter, è la forza. Ha avuto solo Lukaku”

Paparesta, ospite di “Monday Night” su Sportitalia, ritiene Conte l’artefice del primato dell’Inter a Natale. L’ex arbitro spiega in che cosa, a suo avviso, l’ex commissario tecnico dell’Italia avrebbe ribaltato i nerazzurri nel giro di sei mesi. Tutto questo, peraltro, avendo solo Lukaku come acquisto fisso a disposizione, visti i problemi degli altri volti nuovi estivi.



LAVORO CHE DÀ SUBITO I FRUTTI – Gianluca Paparesta commenta l’Inter prima in classifica a Natale. Secondo l’ex arbitro nel primato dei nerazzurri c’è da individuare un responsabile in assoluto: «Antonio Conte diciamo che ha fatto un grandissimo lavoro. È partito che gli hanno detto di dover lasciare Mauro Icardi, Radja Nainggolan e Ivan Perisic, comunque i tre giocatori su cui fino alla stagione precedente si era puntato e investito anche tanto. È ripartito rinunciando a questi tre giocatori, è ripartito avendo soltanto Romelu Lukaku come nuovo acquisto perché Stefano Sensi e Nicolò Barella li ha avuti a mezzo servizio, per i tanti infortuni che si sono susseguiti. Ha ritrovato giocatori per strada, ha rivalutato Lautaro Martinez che sta facendo un grandissimo campionato. Io devo dire che, a parte la società, Conte dà tanti punti in più ed è la forza di questa Inter».