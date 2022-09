Paparesta: «Confusione Inter in società. Da Marotta e Ausilio altra strategia»

Paparesta critica Suning per come sta gestendo l’Inter. L’ex arbitro vede il lavoro di Marotta e Ausilio rovinato dalle difficoltà della proprietà cinese, che sta causando problemi a tutto il club. Ne ha parlato a Sportitalia Mercato.

GESTIONE SBAGLIATA – Gianluca Paparesta condanna solo Suning lato Inter: «Quando Giuseppe Marotta e Piero Ausilio cercano di mettere su un mercato impostando una determinata strategia cercano di prendere Paulo Dybala. Raggiungono quasi l’accordo, poi la società dice no perché deve fare un’uscita. Portano Francesco Acerbi, gli dicono no perché deve uscire qualcuno ma Simone Inzaghi dice che gli devono dare un difensore e l’hanno preso. C’è confusione a livello societario, che mette in discussione l’ottimo lavoro di Marotta e Ausilio. La proprietà dell’Inter ha una confusione che impedisce alla dirigenza di lavorare meglio».