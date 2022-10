Paparesta: «Barella eccezionale! Calhanoglu ha dato una mano Inzaghi»

Gianluca Paparesta sottolinea l’importanza di due giocatori dell’Inter, importanti per la ripresa della squadra. Ospite dagli studi di Sportitalia, ha analizzato la situazione in casa nerazzurra.

DUE IMPORTANTI – Paparesta parlando della ripresa dell’Inter, ha sottolineato l’importanza i due centrocampisti in particolare: «Nicolò Barella è eccezionale. Ogni tanto ha avuto anche lui un momento di minor valorizzazione rispetto i suoi standard che sono elevati. È un giocatore di livello alla pari di Brozovic e Lukaku, ha però quella continuità che altri non hanno. È un elemento fondamentale nell’Inter di Simone Inzaghi così come lo era nell’Inter di Antonio Conte. Quando è stato preso così giovane ha dimostrato di avere quel valore fondamentale. Hakan Calhanoglu può giocare in diversi ruoli, ha dimostrato anche lui di poter dare una mano a Simone Inzaghi in un momento di grande difficoltà. Se non fossero arrivate le vittorie in UEFA Champions League credo che oggi staremmo parlando di una squadra con una panchina in grandissima difficoltà».