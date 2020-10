Paparesta: “Audio VAR di Inter-Juventus? Situazione incredibile. Per me…”

Gianluca Paparesta

L’audio del VAR di Inter-Juventus del 28 aprile 2018 è tornato d’attualità in settimana, viste le parole dell’ex Procuratore Federale Pecoraro (vedi articolo). Gianluca Paparesta, per anni arbitro di Serie A, ospite di “Sportitalia Mercato” ha detto la sua sulla vicenda.

CASO STRANO – Gianluca Paparesta è sorpreso dalla situazione del calcio italiano. Secondo l’ex arbitro non ci voleva, dopo i vari casi di Coronavirus, un’altra polemica: «A tutto questo si aggiunge che un ex Procuratore Federale (Giuseppe Pecoraro, ndr) denuncia qualche cosa di anomalo. Prima aveva chiesto l’archiviazione, poi uscito dal sistema dice che c’è stato qualcosa di anomalo con quel VAR di Inter-Juventus. Non fa altro che gettare dubbi, in un momento così difficile, su un qualcosa che avendo fatto parte di quell’ambiente non credo ci sia stata la volontà di azzerare o nascondere quest’audio. È una situazione talmente incredibile che mi aspetto che intervenga la FIGC. L’avrebbe dovuto già fare dopo le dichiarazioni dell’ex Procuratore Federale: ha detto delle cose gravissime. Credo che sia una patata bollente».