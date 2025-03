Papaleo: «Da ragazzo ero tifoso dell’Inter! Poi decisi di cambiare»

Rocco Papaleo, noto attore italiano, nel corso della puntata a Propaganda Live, ha scherzato con il commentatore sulle sue squadre e sul tifo di quando era ragazzino. Un pezzo di vita legata anche all’Inter.

TIFOSO – Ospite a Propaganda Live, Rocco Papaleo ha condiviso con la sua particolare storia da tifoso. L’attore, che attualmente è sul grande schermo con U.S. Palmese dei Manetti Bros, ha raccontato di essere stato, da giovane, un fervente sostenitore dell‘Inter. Tuttavia, la sua passione per il calcio ha preso una svolta quando, affascinato dal genio di Diego Armando Maradona, ha vissuto un breve periodo come tifoso del Napoli. Adesso invece è tifoso della Roma grazie al “cucchiaio” di Totti. Queste il curioso commento: «Nasco e cresco come tifoso dell’Inter. Quando giocavo a pallone, l’Inter era la mia squadra. Poi mi trasferisco a Roma per l’università, inizio la scuola di recitazione e piano piano mi allontano dal calcio, come se mi fossi ‘riverginato’. Per un po’ di tempo ho tifato Napoli, grazie a Maradona. Ma il cucchiaio di Totti con l’Italia mi ha riportato la passione. Adesso sono un tifoso fracico della Roma, e da lì non si torna più indietro».