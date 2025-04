Addio Papa Francesco, competizioni FIGC sospese. La vicinanza di Gravina

La Figc ha deciso di sospendere tutte le competizione ad essa legate, non solo la Serie A per commemorare la scomparsa di Papa Francesco. Il presidente Gravina ha poi ricordato il Santo Padre.

PAROLE DI CORDOGLIO – Il presidente della Figc Gabriele Gravina, a nome di tutto il calcio italiano, ricorda in questo modo Papa Francesco, che ci ha lasciati questa mattina all’età di 88 anni. Il suo pensiero: “Il calcio italiano partecipa commosso al dolore di centinaia di milioni di persone per la dolorosa scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Grande esempio di carità cristiana e di dignità nella sofferenza, si è mostrato sempre attento al mondo dello sport e al calcio in particolare, di cui era appassionato. La sua vicinanza umana, oltre che spirituale, ai malati, ai poveri e ai perseguitati di tutto il pianeta è stata la sua testimonianza più profonda, un faro che illuminerà le generazioni a venire. Resterà per sempre nei nostri cuori di fedeli e di amanti del gioco del calcio”.

La Figc e Gravina si stringono attorno a Papa Francesco e non si ferma solo la Serie A

NON SOLO SERIE A – La FIGC, d’intesa con tutte le componenti federali, sospende tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti. Nelle prossime ore, si saprà di più su quanto saranno rigiocate tutte le partite sospese oggi.