Paolucci: «Inter, mentalità nata grazie a Conte. Inzaghi sulle sue orme»

Michele Paolucci, intervenuto in Tmw Radio, analizza il percorso dell’Inter in campionato. Per l’ex giocatore, il merito è da assegnare a Conte capace di dare mentalità ai giocatori

MENTALITÀ − Paolucci sulla forza dei nerazzurri: «All’Inter, i giocatori hanno iniziato a vincere e cominciano a conoscere quella sensazione e quella mentalità nata con Antonio Conte. Simone Inzaghi è riuscito a prendere le sue orme migliorando la squadra con un gioco diverso e più spettacolare».