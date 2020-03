Paolo Rossi: “Juventus-Inter alla pari! Conte fa la differenza, il motivo”

Paolo Rossi ha parlato ai microfoni di “Rai Sport”. L’ex attaccante, intervistato per la trasmissione “Dribbling”, si è espresso su Juventus-Inter elogiando Conte

OPINIONE SUL BIG MATCH – Il commento di Paolo Rossi alla vigilia: «Chi perderà qualcosa? Forse la Juventus ci perderà un pochino, perché giocando in casa aveva un pizzico di favore in più. Io credo che partano alla pari, l’Inter ha dimostrato di essere all’altezza con l’arrivo di Antonio Conte. I nerazzurri non mollano mai fino in fondo, caratteristica di Conte trasmessa ai suoi giocatori. Un allenatore così fa la differenza».