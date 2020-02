Paolo Rossi: “Conte valore assoluto, Eriksen la svolta! Lautaro Martinez…”

Paolo Rossi, ex attaccante della Juventus e della Nazionale italiana, nel corso di un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” ha parlato dell’Italia di Roberto Mancini ma anche di Serie A, con Antonio Conte e la corsa scudetto dell’Inter che potrebbe ripartire da Christian Eriksen. Poi dice che Lautaro Martinez gli somiglia.

DUE SORPRESE – Paolo Rossi parla subito di due grandi tecnici del campionato di Serie A: «Conte e Inzaghi entrambi una sorpresa. Conte si è confermato tecnico di valore assoluto: riesce sempre a ottenere il massimo dai giocatori e non lascia niente al caso. Inzaghi migliora anno dopo anno e adesso è sicuramente uno degli allenatori più bravi».

INTER E LO SCUDETTO – Secondo Paolo Rossi, l’Inter può credere al sogno scudetto: «Credo di sì, perché i nuovi acquisti devono assimilare meglio il gioco. Ed Eriksen l’abbiamo visto pochissimo: lui può garantire una svolta dal punto di vista qualitativo».

TRE CENTRAVANTI – Paolo Rossi conclude parlando di tre grandi centravanti del nostro campionato, paragonandosi però a Lautaro Martinez: «Ronaldo è bionico: sono impressionato dal suo rendimento fisico-tecnico e dal modo in cui è sempre concentrato. Sembra un ventenne. Immobile è nel pieno della maturità e ha trovato un feeling splendido con Luis Alberto e Milinkovic. Ciro ha bisogno di essere supportato ed è bravissimo a esaltare il lavoro dei compagni. Lukaku garantisce un numero discreto di gol e poi fa un lavoromostruoso: è un trascinatore. Io avevo caratteristiche diverse. Ero atipico: non avevo il fisico del centravanti ed ero tutto intuizione, rapidità, velocità. Chi mi somiglia? Lautaro Martinez. Ha più forza di me nelle gambe, ma ha cattiveria nell’anticipo, grandi doti di intuito e punisce gli errori dei difensori. Anche Mertens è un centravanti atipico e come me ha iniziato da esterno».