Paolillo: “Ultima stagione Conte all’Inter? Spero di no, non c’Ã¨ di meglio”

Paolillo: “Ultima stagione Conte all’Inter? Spero di no, non c’è di meglio”

Antonio Conte Inter

Conte deve cercare in tutti i modi di riprendere in mano la squadra dopo le prestazioni incerte tra Torino e Real Madrid. Ernesto Paolillo, ex dirigente dell’Inter, ha parlato del futuro dell’attuale tecnico.

FUTURO CONTE – Conte lascerà l’Inter? Paolillo, ex dirigente nerazzurro ha parlato di lui nel corso del suo intervento sulle frequenze di “TMW Radio”: «Non credo, e mi auguro anche di no. In giro non vedo tanti allenatori migliori, si tratta piuttosto di dover trovare l’equilibrio. Non dimentichiamoci che il campionato poi è solo all’inizio, e ancora non vedo nessuno primeggiare. Qualche settimana fa, per esempio, su chi lotta per lo Scudetto avrei detto Napoli, e poi invece mi hanno sorpreso l’altra sera col Milan».

Fonte: TMW Radio.