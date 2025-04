Paolillo schietto: «In Italia un sentimento anti-Inter. Reazione signorile!»

Ernesto Paolillo, ex AD dell’Inter, ha parlato della questione relativa al rinvio di Inter-Roma a domenica 27 aprile, facendo riferimento all’esistenza in Italia di un “sentimento anti-nerazzurri”.

LA CONVINZIONE – Ernesto Paolillo ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sportitalia.it, trattando anche del rinvio di Inter–Roma. L’ex Amministratore Delegato dei nerazzurri si è pronunciato in maniera molto sincera sulla realtà che, dal suo punto di vista, caratterizza attualmente il mondo del calcio italiano: «Si è trattato di una situazione confusa già dall’affollamento delle date, quindi per sua natura. In più si è aggiunta la confusione relativa ai rinvii delle altre partite. Occorreva ed occorre essere molto calmi e pazienti. Indubbiamente c’è sempre un sentimento anti-capolista ed un sentimento velato anti-Inter. Vi sono costantemente dei velati riferimenti a possibili favoritismi o cose simili, per cui occorre mettere a tacere tutto questo con la grande signorilità che i nerazzurri hanno dimostrato. Vogliono che si giochi domenica? Che sia così, si giochi domenica e tutti tacciano».

L’Inter e il ‘fattore stanchezza’: la visione di Paolillo

UN TEMA – Paolillo ha poi proseguito: «L’Inter ha già giocato 50 partite, oggi disputerà la 51esima. La stanchezza è chiaro che si faccia sentire, anche se l’adrenalina è molto forte e tiene in piedi i giocatori. Anche se il calendario è pesante, ma le partite si possono affrontare nonostante gli infortunati e le squalifiche».