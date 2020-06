Paolillo: “Napoli-Inter con la Primavera in campo? Sarebbe offensivo”

Ernesto Paolillo, ex dirigente dell’Inter, intervenuto sulle frequenze di “Radio Punto Nuovo” ha parlato di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Trofeo per cui, in queste settimane, non sono mancate le polemiche