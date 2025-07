Paolillo: «Lookman? L’Inter cambia pelle. Frattesi, rapporto si era rotto»

Paolillo ha detto la sua su Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta che piace e non poco all’Inter (vedi le ultime). Poi un giudizio su Frattesi.

LOOKMAN – Chi se non uno come Ernesto Paolillo a parlare a Tmw Radio delle questioni legate all’Inter. Il dirigente, per anni Amministratore Delegato dell’Inter, ha parlato dell’eventuale arrivo di Ademola Lookman in nerazzurro e dell’opera di svecchiamento da parte della dirigenza nerazzurra: «Vedo una strategia per cambiare pelle a questa Inter, perché ce n’era bisogno. Non serve smontare la squadra, ma delle integrazioni. E’ una squadra che giocava bene ma con accorgimenti tattici sempre uguali. Si può anche cambiare modulo più volte durante la partita e questa sembra la direzione, per diventare più imprevedibile».

FRATTESI – Sempre Paolillo che si è espresso su Davide Frattesi. Il centrocampista, sicuramente non al centro del progetto di Simone Inzaghi che potrebbe rientrare al top con Cristian Chivu. Ecco le parole a tal proposito di Paolillo: «Si era rotto il rapporto con l’allenatore, aveva colto la mancanza di fiducia nei suoi confronti e portava anche a tensioni in campo. Adesso credo che possa trovare spazio e che l’Inter stia facendo un’ossatura di giocatori che possano essere anche il perno della Nazionale». A proposito di Inzaghi, Paolillo non aveva avuto belle parole dopo il suo addio (vedi articolo).