Paolillo: «Inzaghi? Non lo confermerei! Con la Fiorentina non facile»

Ernesto Paolillo, ex dirigente dell’Inter, intervenuto sulle frequenze di Radio Firenze Viola ha parlato del momento della squadra di Inzaghi a due giorni dalla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina

SPERANZA – Questa l’analisi di Paolillo: «Inter in finale di Champions League? Percorso strepitoso ed inaspettato. La squadra ha fatto veramente tanto. Poi sulla partita secca può succedere di tutto, speriamo che accada! Finale di Coppa Italia? Credo che l’Inter voglia vincerla, per mille motivi. Per motivi economici la vittoria di queste coppe prevede tutta una serie di bonus che si ricevono da sponsor e dalla Lega. E quindi sistema i conti, che non sono positivi. Sfida Inzaghi-Italiano? Io sono affascinato dal confronto. Stimo tantissimo Italiano per quanto fatto allo Spezia e per quello che sta facendo quest’anno con una squadra che è buona ma di certo non è una rosa così grande o competitiva come quella dell’Inter. Devo dire che la squadra la fa giocare molto bene, non sarà facile per l’Inter. Devono entrare determinati, non certo come a Napoli. Anche se al Maradona c’erano 8 riserve»

ERRORI – Paolillo parla della stagione di Inzaghi: «Parlo da tifoso, io non lo confermerei. Non lo avrei confermato nemmeno lo scorso anno. Non ho ancora digerito le scelte folli fatte nel derby e la perdita dello scudetto. Ieri, ad esempio, ennesima follia: Gagliardini andava sostituito prima che facesse quel danno, si vedeva che prima o poi sarebbe stato espulso. Andava tirato via prima. Così come tirar via prima anche Correa. Non lo so, ho delle perplessità. È un bravo allenatore, ma gli manca qualcosa per essere grande. Lukaku? Va confermato. Quest’anno il periodo in cui non è andato bene era dovuto a problemi fisici e fuori dal campo. Ha passato un momento delicato. Ma quando è in forma non ha eguali. Abbiamo Dzeko che è bravissimo ma anziano. Il belga ha solo 30 anni, è da tenere. Altrimenti ci troveremmo senza Dzeko e senza Lukaku. Operazione costosa, ma se rende al massimo rende anche tanto. D’altronde abbiamo pagato tanto anche giocatori come Correa!»