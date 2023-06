Paolillo: «Inzaghi bravo ad accettare la situazione dell’Inter. Lukaku…»

Paolillo, ex amministratore delegato dell’Inter, dice la sua su alcuni temi nerazzurri. In particolare, l’ospite di Radio Sportiva si pronuncia su Inzaghi e sul futuro di Lukaku.

SCOMMESSA – Ernesto Paolillo interviene in radio per parlare di alcune situazioni dell’Inter: «Si tratta di una società che deve fare di più per far quadrare meglio i conti e cercare di arrangiare una campagna acquisti, o vendendo o con scambi opportuni. Non tutti gli allenatori sono disposti a stare a queste regole, altri non verrebbero neanche. Simone Inzaghi in questo è stato bravo, accettando di lavorare in questi termini. Guardando i conti dell’Inter Romelu Lukaku andrebbe lasciato e non pagato il riscatto. Però non si può affrontare il prossimo campionato con Edin Dzeko che ha quasi 40 anni. Non si può rischiare e Lautaro Martinez non può essere lasciato solo, ha bisogno di un’altra punta forte accanto. Bisogna fare o una scommessa su un vero talento forte ed emergente oppure, se si vuole andare sul sicuro, ci si tiene Lukaku e non Dzeko».