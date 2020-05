Paolillo: “Inter, Triplete ricordo meraviglioso. Conte? Grande allenatore”

Condividi questo articolo

Ernesto Paolillo, ex dirigente dell’Inter, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio ” ha parlato della conquista del Triplete nel 2010 da parte della squadra nerazzurra. Un commento, inoltre, all’Inter di oggi guidata da Antonio Conte

RICORDO – Ernesto Paolillo ricorda con estremo affetto la stagione 2010 che vide l’Inter conquistare il Triplete: «Triplete Inter? Ricordo meraviglioso. Adrenalina incredibile, un sogno che si realizzava soprattutto per il presidente Moratti. Era il coronamento di un percorso iniziato con la costruzione di una grande squadra. Fu un magnifico lavoro. L’emozione di quella notte l’abbiamo tutti nel cuore e nella mente. Moratti? Grande disponibilità ad ascoltare i collaboratori e grande pazienza nel tollerare quello che poteva non andare bene in alcuni momenti. Era sempre una guida, eravamo tutti in quegli anni desiderosi che potesse vincere la Champions League. Quanto manca oggi all’Inter per vincere? Non manca molto, l’assetto societario è tornato ad essere di altissimo livello. Manca ancora qualcosa alla squadra, ma la società la vedo di nuovo compatta e ben sistemata nella gestione. Non penso che manchi molto, sono ottimista. Conte e Mourinho? Non si possono fare dei paragoni. Ogni allenatore plasma la squadra in base al suo credo tattico. Mourinho era così perché aveva quel tipo di giocatore. Conte è così perché viene da un’esperienza diversa e perché ha questo tipo di giocatori. Antonio è un grande allenatore».