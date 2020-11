Paolillo: “Inter, stupito in negativo! Eriksen? Non una schiappa. Conte…”

Condividi questo articolo

Eriksen Inter

Ernesto Paolillo, ex dirigente dell’Inter, ha parlato del momento difficile della squadra nerazzurra di Antonio Conte e di Christian Eriksen

CONTE – Queste le parole di Ernesto Paolillo, ex dirigente dell’Inter, sulle frequenze di “Radio Sportiva”, partendo dall’allenatore della squadra nerazzurra. «Antonio Conte? E’ bravo e carismatico, saprà porre rimedio alle difficoltà dell’Inter, che non dipendono solo da lui. Non vedo motivi di diffidenza o guerre con la società. Questa Inter mi ha stupito in negativo per il numero di gol che prende, non è da squadra scudetto e Conte deve rivedere la fase difensiva. Se non arrivano i risultati paga in prima persona, per cui è giusto che porti avanti le sue idee. Sono convinto che ha fatto tante cose positive e non è colpa sua se Lukaku è venuto a mancare nelle partite decisive».

ERIKSEN – Paolillo su Christian Eriksen. «Non è diventato di colpo una schiappa perché ha cambiato squadra. E’ una questione di modulo e di quadratura del tipo di gioco, spetta all’allenatore risolvere il problema».

SERIE A – Paolillo sulla Serie A. «Le esigenze economiche impongono di dover giocare ad ogni costo. Non è bello per i tifosi e per lo spettacolo, ma non c’è alternativa, bisogna tirare avanti. Contratti milionari dei calciatori? Dubito che saranno ridimensionati a causa del Covid».