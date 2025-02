Paolillo: «Fiorentina-Inter partita strana per minutaggio e non solo»

Paolillo, ex Amministratore Delegato dell’Inter, in un’intervista a Radio FirenzeViola alla vigilia della sfida valida per il recupero della quattordicesima giornata, ha parlato delle due squadre.

IL RECUPERO – Ernesto Paolillo ha parlato così alla vigilia «È una gara strana, sia per il minutaggio sia per come è nata. Mi aspetto comunque una partita vivace e combattuta. La Fiorentina ha bisogno di recuperare punti. L’Inter invece ha l’obiettivo di raggiungere il Napoli. Italiane in Europa? Sono messe bene bene perché si stanno adattando a questo elevato numero di partite da giocare. UEFA e FIFA per fronteggiare la Superlega si sono inventate tornei più lunghi».