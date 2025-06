Paolillo duro: «Inzaghi mi ha deluso come uomo! Zero etica»

Ernesto Paolillo, ex DG dell’Inter, ha commentato in maniera molto netta il processo che ha portato all’addio di Simone Inzaghi ai nerazzurri. Il suo commento non lascia spazio a interpretazioni.

LA CONVINZIONE – La separazione di Simone Inzaghi dall’Inter ha lasciato degli strascichi, prima di tutto nei rapporti tra il piacentino e i tifosi nerazzurri. A confermarlo è la dura reazione dell’ex Direttore Generale dell’Inter Ernesto Paolillo, che alle frequenze di TMW Radio si è pronunciato senza mezzi termine sulla questione: «L’idea è la stessa che avevo appena erano trapelate le notizie. Per me, Inzaghi ha tradito la società, ha tradito l’Inter, non ha avuto etica comportamentale perché ha sbagliato i tempi. Inzaghi ha fatto tanto, ma ha anche disfatto tanto. Come uomo mi ha deluso molto. Ha approfittato della situazione per andare a prendere un lauto stipendio e non per mettersi alla prova come tecnico. Altrimenti non sarebbe andato in Arabia. Ha usufruito della notorietà derivanti dai 4 anni all’Inter».

Paolillo rincara la dose su Inzaghi e l’addio all’Inter

POSIZIONE CHIARA – Paolillo ha poi proseguito: «È anche di Inzaghi il demerito di quei risultati, non tantissimi, che non sono arrivati. Aggiungo che non si annuncia una decisione del genere pochi giorni prima di una finale… un allenatore come lui deve saperlo».