Paolillo: «Cessione Inter? Poca realtà: il motivo. Marotta e Ausilio…»

L’Inter sembra sul punto di cambiare proprietà nonostante la famiglia Zhang possa contare adesso su un aiuto economico dalla Cina. Paolillo, ex dirigente nerazzurro, è intervenuto sull’argomento a TMW Radio affermando che vede complicato un passaggio di consegne vista la situazione geopolitica complicata. Poi un pensiero su Marotta e Ausilio

MOMENTO RISCHIOSO – L’Inter sta per cambiare proprietà? Stando ai rumors è possibile ma secondo Ernesto Paolillo non è il momento giusto: «Secondo me c’è poca realtà, perché innanzitutto la situazione politica internazionale e la situazione di guerra o comunque di rischio guerra un po’ dappertutto, porta qualsiasi operatore ad essere fermo e a rimandare qualsiasi decisione, soprattutto se riguarda il mondo dello sport che non è un mondo da prima linea. E questo vale molto per il mondo della finanza che sta a guardare e non opera. Quindi non mi aspetto decisioni e interventi in questo periodo, soprattutto dal mondo arabo che è molto vicino a quello che sta accadendo e che pur avendo possibilità enormi non penso vadano a fare operazioni in questo settore. Non è il momento per annunciare di aver acquisito un club di calcio, quindi dubito fortemente. Idem potrei dire dal mondo americano, anche se un po’ meno. Non mi aspetto iniziative vere e concrete in questo periodo».

LIQUIDITÀ – Paolillo prosegue parlando della liquidità in arrivo dalla Cina: «Io credo che la scadenza vicina del rapporto con Oaktree, e quindi delle decisioni che devono essere prese, provochi in tutti la voglia di star fermi. Perché indubbiamente la situazione potrebbe cambiare, potrebbe mettere la proprietà dell’Inter a dover essere costretta a vendere perché sono cambiate le condizioni di finanziamento, anche in caso di rinnovo. Liquidità dalla Cina? Io dubito fortemente che questa eventuale liquidità possa portare a investimenti nel mondo del calcio. Secondo me aiuterà chi ha avuto forti perdite dal settore immobiliare ma non di certo per dirottarla nel mondo del calcio».

MENTALITÀ – Per finire, Paolillo fa i complimenti alla squadra mercato dell’Inter: «Marotta e Ausilio come possono lavorare in una fase di transizione? È già da qualche anno che non si possono fare investimenti importanti e quindi c’è una sorta di autogestione: si creava liquidità vendendo giocatori e prendendone altri. E in questo Marotta e Ausilio sono stati bravissimi perché il valore della squadra non ne ha risentito. Anzi, questa mentalità li aiuta ad andare avanti guardando nel breve periodo e non di certo nel lungo. Però guardiamoci intorno, non è una situazione solo dell’Inter. Secondo me ci sono tante società che devono preoccuparsi molto più dell’Inter».