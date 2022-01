Paoletti: «Toronto, Insigne ha fatto sua scelta. Inter offrì 15 mln in estate»

Paolo Paoletti, ex addetto stampa del Napoli, ha parlato della decisione di Lorenzo Insigne di andare al Toronto e dell’offerta Inter in estate.

OFFERTA – Queste le parole di Paolo Paoletti, ex addetto stampa del Napoli, su Lorenzo Insigne, che vestirà la maglia del Toronto dalla prossima stagione. «Caso Insigne. Nessuno si azzardi a chiamare traditore Lorenzo. Ha fatto la sua scelta – si legge su AreaNapoli.it –, spinto a tanto dalla non offerta di De Laurentis. Il quale ha perso 3 volte: 1. ha perso i 15 milioni che offrì l’Inter nel mercato estivo; 2. ha perso il suo miglior giocatore; 3. ha perso la faccia se ne ha ancora i tratti per aver valutato il suo miglior giocatore (3,5mln più bonus, meno dello stipendio attuale) peggio di quando non lo era ai tempi dell’ultimo contratto».