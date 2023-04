Panucci: «Sono convinto passerà l’Inter, dico Derby in semifinale»

Christian Panucci ha dato il suo pronostico in vista delle sfida di Champions League tra Inter e Benfica nei quarti di finale.

CHAMPIONS – Christian Panucci ha parlato all’Agi del momento di Inter e Milan in vista degli impegni di Champions League in settimana: «Entrambe hanno avuto un Campionato altalenante. Forse l’Inter ha deluso un po’ di più. L’Inter ha giocatori da partita secca. Secondo me il Benfica è un avversario molto insidioso, sta facendo benissimo. Sarebbe fantastico vedere un Derby in semifinale, lo auguro alle milanesi. In Campionato i nerazzurri ne hanno perse troppe, fanno fatica ad accendere la luce. Inzaghi ha delle responsabilità, è sempre lui che paga. Anche lui si sentirà sotto pressione. In Champions può zittire le critiche. Penso comunque che vada tenuto fino a fine stagione, poi si vedrà».

DERBY – Panucci ha poi continuato dando il suo pronostico: «Sono convinto che passerà l’Inter, l’andata sarà decisiva. Può essere la gara in cui si sblocca Lautaro Martinez, sono partite da calciatori veri. Lukaku dev’essere al 100% per competere in Europa. Questa stagione ancora non lo si è visto. In Serie A può fare bene lo stesso».