Panucci: “Serie A? Inter al vertice ma fuori dalla Champions League!”

Christian Panucci, ex giocatore della Roma oggi allenatore, nel corso di un’intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport”, ha detto la sua riguardo la Serie A, in particolare di Milan e Genoa da ex di entrambe le squadre. Riguardo l’Inter ha sottolineato ancora le difficoltà di essere competitivi in UEFA Champions League.

SERIE A E CHAMPIONS LEAGUE – Christian Panucci dice la sua riguardo la Serie A soffermandosi subito dopo sul percorso europeo delle italiane, l’Inter in particolare: «La qualità si sta alzando, l’Atalanta è una bella realtà, poi certo i giocatori veri non sono tantissimi. Basta uno come Ibra, che è un campione, e può fare la differenza. Ecco perché il Genoa deve ancora crederci. Però in Europa non siamo molto competitivi, basti pensare che l’Inter che è al vertice in Italia è uscita dalla Champions. Poi certo, ci sono cose strane…».