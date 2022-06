Panucci: «Lukaku, difensori più forti in Inghilterra! Da vedere una cosa»

Lukaku potrebbe fare ritorno all’Inter alle giuste condizioni. Secondo Christian Panucci, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, bisognerà vedere se il belga si troverà bene nel modulo di Inzaghi

MOTIVI DEL FALLIMENTO – Romelu Lukaku cavallo di ritorno all’Inter? Ormai è più di una possibilità, alle giuste condizioni. Secondo Christian Panucci, il belga in Premier League ha fatto fatica per un motivo ben preciso: «Lukaku ha fatto tanti gol in Italia, probabilmente in Inghilterra ha trovato difensori più duri da affrontare. In Serie A però ha lasciato un grande ricordo, bisognerà vedere se riuscirà a fare bene con il modo di fare calcio di Inzaghi, diverso da quello di Conte dove tutti lavoravano per lui. Di certo è un attaccante che potrebbe migliorare l’Inter».