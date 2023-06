Panucci: «Inter a testa alta! Inzaghi? È un grandissimo allenatore»

Panucci ha elogiato l’Inter nonostante la sconfitta in finale di Champions League per 0-1 contro il Manchester City. Complimenti anche a Inzaghi

RAMMARICO − Dagli studi di Mediaset a Istanbul, Christian Panucci ha commentato la finale di Champions League persa dai nerazzurri: «Alla prima grande occasione il Manchester City è passato in vantaggio, l’Inter non ha sfruttato le occasioni. Grande rammarico, ma anche grande partita dell’Inter che esce veramente a testa alta. Un’Inter ben messa in campo, che ci ha provato fino all’ultimo. Nella prima di Lautaro, il Toro fa l’unica cosa che non doveva fare, ovvero tirare in porta. Lukaku doveva indirizzarla e non schiacciarla. Dimarco sfortunato. Punto di partenza? Assolutamente sì, Inzaghi si è dimostrato un grandissimo allenatore. Ma per migliorare bisogna anche investire».