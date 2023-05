Panucci: «Inter, la qualità fa la differenza. Lukaku mezz’ora bene è poco!»

Panucci ha commentato Fiorentina-Inter, dalla quale i nerazzurri sono usciti vincitori. L’ex calciatore, poi, ha detto la sua sullo stato di forma di Lukaku. Di seguito le dichiarazioni del opinionista di Mediaset.

SCELTE – Dopo Fiorentina-Inter Christian Panucci afferma: «Cos’ha fatto la differenza nella finale? Le scelte difensive da parte della Fiorentina, che ha tremolato molto, e la qualità dell’Inter. A Istanbul ci sarà da fare un’impresa perché l’Inter affronta un colosso che è più forte, ha un budget e giocatori straordinari. Però in una finale secca tutto può succedere. Ma rimane il fatto che il Manchester City è nettamente favorito. Lukaku? Abbiamo tutti la sensazione che cominciasse ad avere la gamba giusta. Credo che sia un’arma in più per la finale dell’Inter. Il dubbio con Dzeko non credo che crei problemi a Inzaghi ma che sia solo felice. Lukaku in ottime condizioni è un bel problema anche per la difesa del Manchester City. È vero, oggi Lukaku ha giocato bene ma è da due anni che singhiozza, bisogna dirlo. Se sta bene è un giocatore importante. Non si è ancora fatto perdonare. Ha fatto solo mezz’ora fatta bene e così non ti riconquisti tutto. Ha bisogno di fare trenta gol come nell’anno di Conte e tre o quattro mesi giocati bene. Se io sono l’allenatore dell’Inter in finale faccio giocare Dzeko per quello che ha fatto tutto l’anno e poi a partita in corso metto Lukaku. Con chi vorrebbe giocare Lautaro Martinez? Nell’anno di Conte con Lukaku hanno fatto grandi cose e si trovano a una meraviglia. È tutto l’anno che Lautaro Martinez sta facendo la differenza quindi chiunque giochi al suo fianco farà bene. Se fai una fase difensiva come sarà la partita dell’Inter la gamba di Lukaku risulta importante però conta il rispetto di un annata».