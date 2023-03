Panucci: «Inter, oggi servono personalità e maturità contro il Porto»

Christian Panucci ha parlato nel pre partita di Porto-Inter ai microfoni di Mediaset prima del ritorno degli ottavi di Champions League.

PERSONALITÀ – Christian Panucci ha parlato di Porto-Inter e di che partita si aspetta dalla squadra si Simone Inzaghi: «L’Inter deve avere grande personalità in mezzo al campo. Giocando a tre i due esterni del Porto giocheranno molto larghi. Partita da grande personalità in cui servirà stare attenti. I portoghesi cercheranno di portarla a loro favore al primo episodio. Manca Pepe che è un cavallo importante, questo va a favore dei nerazzurri. L’Inter è una squadre esperta. Ha dimostrato nelle partite secche di essere matura. Non deve accadere nel tranello del Porto e questa è l’unica cosa che mi preoccupa. Stasera è una tappa importantissima per la squadra e per l’allenatore»