Panucci: «Inter non ha fatto bene in campionato. Obiettivo…»

Christian Panucci si espone sulla sfida di Coppa Italia di questa sera su Mediaset. Fiorentina e Inter rivali nella finale.

STAGIONE – Panucci sottolinea la stagione nerazzurra non sempre positiva: «L’Inter non ha fatto benissimo in campionato, l’obiettivo primario non era la Coppa Italia poi arrivi in finale e va bene. Vinci la Supercoppa, va benissimo. Anche l’anno scorso aveva la possibilità di essere a +10 vincendo col Milan, non l’ha fatto. Quest’anno col Napoli non c’è stata storia. Gli altri hanno fatto peggio, ma c’è da ricordare la finale di Champions League. Inconsciamente questa sera il pensiero sarà a Istanbul, io le ho giocate queste partite».