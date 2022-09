Panucci: «L’Inter al momento non è una squadra! Milan anche più furbo»

Christian Panucci, ospite negli studi di Pressing, si è concentrato sulle difficoltà dell’Inter anche in vista del Derby perso contro il Milan. I nerazzurri malissimo soprattutto dal punto di vista del collettivo

DIFFICOLTÀ − Panucci spiega le problematiche dei nerazzurri: «A livello individuale l’Inter è la squadra più forte del campionato ma il Milan un’idea di gioco e di gruppo incredibile. È una squadra furba che sa anche soffrire. Chiaramente può andare in difficoltà perché l’Inter ha qualità ma al momento il Milan sta meglio di tutte. Quando l’Inter perde palla i difensori scappano all’indietro, questo crea grande difficoltà. Al momento non è squadra. L’anno scorso ha buttato il campionato, non dimentichiamolo».