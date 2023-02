Panucci: «Inter ha gestito come ha voluto! Milan, involuzione incredibile»

Cristian Panucci, dagli studi di Pressing in onda sulle reti Mediaset, ha analizzato Inter-Milan, derby terminato con il successo dei nerazzurri guidati da Inzaghi

Questa l’analisi di Cristian Panucci: «L’Inter ha gestito la partita come ha voluto. Il Milan non è mai riuscito a ripartire. I nerazzurri stanno bene fisicamente. Lo vediamo come muove velocemente la palla. Il Milan ha messo in campo pochissima qualità, un involuzione incredibile. L’Inter non ha creato moltissime occasioni ma è stata cinica ed ha sempre avuto il pallino del gioco»