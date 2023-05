Panucci: «Inter in finale con merito! Lautaro Martinez? Riferimento»

Christian Panucci, al termine dell’Euroderby nella quale l’Inter si aggiudica il titolo di prima finalista di Champions League. Lautaro Martinez decisivo, ne parla dagli studi di Canale 5

POCO MILAN – Dopo 13 anni lontana da una finale di Champions League, l’Inter questa sera decide di tornarci e lo fa battendo il Milan sia all’andata che al ritorno. Così, Christian Panucci, commenta il match andato in scena questa sera a San Siro: «L’Inter ha assolutamente meritato di andare in finale. Il Milan ha avuto soltanto due occasioni all’inizio, ma poi poca roba! Poi non ha creato più niente e avrebbe dovuto farlo a maggior ragione con il vantaggio che l’Inter aveva già dalla gara di andata.»

IL GOL – Sul gol della qualificazione decisiva, queste le parole di Christian Panucci: «Lautaro Martinez? Il primo pallone che ha toccato stasera, lo ha trasformato in un gol. Lautaro è un riferimento importante per la squadra, è in grande forma.»