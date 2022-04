Panucci: «Inter è la più forte ma il Milan ha una cosa che fa la differenza!»

L’Inter e il Milan scenderanno in campo alle ore 21.00 nel derby valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia (vedi formazioni ufficiali). Panucci – ospite negli studi di Sport Mediaset – parla dell’importanza del match e delle differenze tra le due squadre

CONSAPEVOLEZZE – L’Inter e il Milan si sfidano stasera nel derby valevole per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Christian Panucci commenta le scelte di Simone Inzaghi e Stefano Pioli: «È un giocatore frizzante Saelemaekers, sarà interessante vedere Kessié su Brozovic. Credo che il Milan farà la sua partita, all’andata la fece bene giocando sugli esterni per questo Inzaghi ha scelto Darmian secondo me. Questa partita è decisiva e fondamentale anche perché nella partita d’andata l’Inter fece molta fatica e oggi ci sono dei temi importanti: capire come l’ha preparata Inzaghi che alla fine gioca sempre alla stessa maniera. Il Milan è consapevole di aver fatto una buona partita d’andata. L’Inter è la più forte del campionato, lo sappiamo. Può perderlo solo lei lo scudetto ma il Milan ha una grande consapevolezza di gruppo e questo fa la differenza. Sicuramente la pressione l’avrà l’Inter, però magari giocare queste partite per rimettere a posto le cose. Chiaro che se la perdono mettono in gioco tutto, ma sono del parere che la pressione fa parte delle grandi squadre. Io sono sorpreso davvero dal Milan, non ha dato mai la sensazione di poter tenere questo ritmo. Dall’Inter me lo aspettavo perché è più forte. A volte il gruppo e la società ti danno quei 6/7 punti in più, il Milan è in questa situazione proprio perché ha un gruppo forte».