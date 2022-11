Panucci: «Inter diversa dall’andata. Curioso sul gap con il Bayern Monaco»

Tra poco andrà in scena Bayern Monaco-Inter, sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. L’ex difensore Christian Panucci ha presentato la gara negli studi di Mediaset Infinity.

DUE MESI DOPO – Christian Panucci ha parlato di Bayern Monaco-Inter, focalizzando l’attenzione soprattutto sulla differente condizione dei nerazzurri rispetto alla gara di San Siro: «All’andata il Bayern Monaco si è dimostrato più forte, l’Inter era in un momento in cui le cose non andavano bene. Adesso sono passati cinquanta giorni, i nerazzurri sono cresciuti e vedremo se il gap è diminuito o è rimasto comunque lo stesso».